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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4000 حالة وفاة بكورونا في السويد

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:47 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات نشرتها هيئة الصحة العامة في السويد، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء انتشار مرض كوفيد-19 في البلاد تجاوز حاجز 4000 وفاة.

وأظهرت البيانات التي نشرت على موقع الهيئة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 4029 وفاة مقابل 3998 في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 33843 مقابل 33459 في اليوم السابق.

واتخذت السويد نهجا أكثر لينا في جهود احتواء الفيروس، حيث تسمح بترك معظم المدارس والمتاجر والمطاعم مفتوحة، وتعتمد على التدابير الطوعية التي تركز على التباعد الاجتماعي واتباع أساليب النظافة الصحية السليمة.

ويعتبر مجموع الوفيات بسبب هذا الوباء في السويد أعلى بأضعاف بالنسبة لحجم التعداد السكاني في البلاد، وذلك مقارنة مع جيرانها في دول الشمال الأوروبي، ولكن تلك الوفيات لا تزال أقل مما كانت عليه في بلدان تضررت بشدة، مثل إسبانيا وبريطانيا، رغم تنفيذها إجراءات عزل عام صارمة.

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