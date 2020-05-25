أحمد جمال يدعو لتصوير «إحنا مش بتوع حداد» بلغة الإشارة (فيديو)
الإثنين 25/مايو/2020 - 02:44 م
ياسمين عباسطباعة
دعا المطرب أحمد جمال جمهوره إلى تصوير فيديوهات الأغانى الوطنية وإرسالها له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر أحمد جمال فيديو لإحدى أغنياته، وتقدمها فتاة بلغة الإشارة، وعلق على الفيديو قائلا: "بلغة الإشارة ابعتولي فيديوهاتكم عشان نشارك شباب الصم زي ما اتعودنا في أغانينا الوطنية".
وصور أحمد جمال أغنيته الجديدة "إحنا مش بتوع حداد" خلال الأيام الماضية، وتم عرضها تزامنًا مع عرض مسلسل "الاختيار" والأغنية من كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. شاهد
ونشر أحمد جمال فيديو لإحدى أغنياته، وتقدمها فتاة بلغة الإشارة، وعلق على الفيديو قائلا: "بلغة الإشارة ابعتولي فيديوهاتكم عشان نشارك شباب الصم زي ما اتعودنا في أغانينا الوطنية".
وصور أحمد جمال أغنيته الجديدة "إحنا مش بتوع حداد" خلال الأيام الماضية، وتم عرضها تزامنًا مع عرض مسلسل "الاختيار" والأغنية من كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. شاهد