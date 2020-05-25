إيطاليا تدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تقف في الصف الأمامي، إلى جانب الأمم المتحدة لتهيئة الظروف لتطبيق وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف الحوار السياسي في ليبيا.وأضاف "دى مايو"، في رسالة نقلتها وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الإثنين: إن العوامل الجغرافية والتاريخية تدفع إيطاليا إلى اعتبار البحر المتوسط وأفريقيا، أول المناطق المرجعية للسياسة الخارجية الإيطالية، موضحًا أن بلاده اختارت في السنوات الأخيرة الاستثمار بشكل استراتيجي في القارة الأفريقية.وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لأفريقيا، موضحا أن اليوم له أهمية كبيرة، لأنه يمثل رمز طموحات القارة بأكملها، لافتا "نحن ندرك أنه لمواجهة التحديات العالمية التي نواجهها، يجب أن تعمل إيطاليا وأوروبا وأفريقيا، التي توحدها منطقة البحر الأبيض المتوسط".