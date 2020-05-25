49 % من أسرة المستشفيات مشغولة.. القاهرة والإسكندرية الأعلى

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط نسبة شغل الأسرة بالمستشفيات العامة والمركزية يبلغ 49.3% على مستوى الجمهورية، حيث يقدر متوسط مدة الإقامة للمريض الواحد 2.6 يوم خلال السنة، وفقًا لاخر حصر تم بنهاية عام 2018.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن محافظة الاسكندرية سجلت أعلى نسبة شغل للأسرة بالمستشفيات العامة والمركزية بـ 75%، يليها محافظة قنا بنسبة 70%، ثم محافظة كفر الشيخ 67.8%، ومحافظة بورسعيد 65.7%، أسيوط 65.4%، الأقصر 63.6%، بينما بلغت نسبة شغل أسرة المستشفيات بمحافظة القاهرة 47.2%.وفى المقابل، كانت أقل نسبة شغل أسرة المستشفيات بمحافظات جنوب سيناء 16.1%، والبحر الأحمر 22.8%، مطروح 25.9%، شمال سيناء 27.1%، أسوان 32%، السويس 33.1% والجيزة 33.9%.