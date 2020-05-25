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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تتابع «الموقف المائى» خلال أيام عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:05 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى
وائل القمحاوى
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أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، استمرار متابعة كل أجهزة الوزارة للموقف المائى خلال أيام عيد الفطر المبارك والمرور الدورى على كل منشآت الرى للاطمئنان على سلامة وكفاءة تشغيل تلك المنشآت بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكل المنتفعين.

وقال عبدالعاطى، الإثنين، إن أجهزة الوزارة ممثلة فى مصلحة الرى اتخذت العديد من الاجراءات، حيث تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على جميع المستويات للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبة أمام مآخذ المحطات، والتنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث اى ارتفاع فى مناسيب المياه او ازدحامات بالمحارم المائية، ومتابعة نهر النيل وفرعيه على طول مجراه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى تعديات فى حينه خلال فترة الإجازة بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل.

وأضاف وزير الرى، أنه تم المرور علي ترعتي الصف القديمة والجديدة ومناسيب المياه مطمئنة، حيث سبق التنسيق قبل العيد مع شركة الصرف الصحي وشركة المياه لتخفيض التصرفات، بالإضافة إلى التواجد المكثف على مدار 24 ساعة لقطاعات الأمن التابعة لري حلوان وكل أجهزة الوزارة لرصد أي تعديات قد تحدث أثناء إجازة العيد.

وأشار وزير الرى إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت بأعمال المتابعة للاطمئنان على تشغيل كل المحطات على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد للتأكد من انتظام الورديات والنوبتجيات وتشغيل المحطات على المناسيب الآمنه ومدى جاهزيتها لموسم اقصى الاحتياجات، حيث تم تفقد محطة 2 مريوط ومصرف تعمير الصحارى للاطمئنان على مناسيب المياه وحالة المغذى وتشغيل المحطة.

وتتابع الهيئة المصرية لمشروعات  الصرف الأعمال الصناعية على مستوى الجمهورية عليها والنقاط الساخنة، حيث قامت غرفة العمليات الرئيسية  بالمركز الرئيسى لهيئة الصرف بالتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة والتأكيد على جاهزية معدات الطوارىء وتواجد العناصر النوبتجية "سائقين ومهندسين"، ولم يتم رصد أى ازدحامات بالمصارف بأقاليم الصرف على مستوى الجمهورية واستقرار الوضع بكل المناطق الساخنة مع التأكيد على تواجد معدات الطوارئ بالقرب من تلك الأماكن تحسبًا لأى طارئ مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف وذلك بالتنسيق بين أجهزة الهيئة.

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