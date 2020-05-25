2023 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2023 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 137 ألفا و724 حالة بينهم 2585 حالة في وضع حرج.وأضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، اليوم الإثنين، أن عدد المتوفين في البلاد بلغ 7451 حالة.وتابع أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 107 آلاف و713 حالة حتى الآن، وتوفي 34 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس الى 7451 حالة.كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 818 ألفا و917 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بكورونا في انحاء إيران حتى الآن.