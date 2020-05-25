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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر: تحديث البروتوكول وفقاً لنتائج المرضى المصابين بفيروس كورونا ونسب الشفاء و نتائج بروتوكولات العلاج عالمياً

«الصحة» تحدّث بروتوكولات علاج كورونا بعد العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:55 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية لفيروس كورونا بالوزارة تتابع بشكل مستمر تحديث بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا على مستوى العالم ونتائج الشفاء التى حققتها فى كل دولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديث بروتوكولات علاج الكورونا فى كل المرافق الصحية وفقًا لأحدث ما تم التوصل إليه على المستوى العالمى.

وكشفت المصادر لـ"الدستور" عن إجراء تحديث بسيط فى بروتوكولات علاج فيروس كورونا فى أول اجتماع للجنة العلمية لفيروس كورونا بالوزارة الأسبوع المقبل وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر، لافتة إلى أنه ستتم بروتوكولات العلاج وفقًا لنتائج المرضى المصابين بفيروس كورونا ونسب الشفاء ونتائج بروتوكولات العلاج عالميًا.

وأوضحت المصادر أنه يتم الاعتماد على بروتوكول العلاج بـ"الكلوركين" لعلاج مصابى فيروس كورونا حيث حقق نتائج جيدة حتى الآن، كما تتم دراسة مدى فاعلية أدوية الأفيجان والعلاج بالبلازما لعلاج المصابين، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية فى انعقاد مستمر لمتابعة وضع حالات الكورونا بمستشفيات العزل ومراجعة تقارير المصابين فى المستشفيات ونسب استجابتهم للعلاج، ومدى استعداد حالتهم لنقلهم إلى نزل شباب أو لمستشفى آخر.

وفى سياق متصل أعلنت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة بوزارة الصحة، عن تجهيز وإعداد مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية، لافتة إلى أنه يتم إجراء اللازم نحو تجهيز وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية بالفعل خلال ساعات.

وأعلنت عن تخصيص رقم فى حال تعرض أحد أعضاء الطاقم الطبي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه يتم الإبلاغ الفوري للوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بمكتب الوزير عن طريق الواتساب على الرقم ‭.0120 4854721

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس الأحد تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الأحد، هو 17265 حالة من ضمنها 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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