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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء» يكشف أهم 7 مؤشرات عن خريطة العمالة الأجنبية فى مصر

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:51 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن خريطة العمالة الأجنبية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بمصر، والتى تقدر أعدادها بـ14950 أجنبيا خلال 2019 مقارنة بعدد 14777 أجنبيا عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%، بينما كان عددهم قد بلغ 13469 أجنبيا خلال عام 2017، وفيما يلي أهم مؤشرات عن العمالة الأجنبية بمصر:

- بلغ عدد الأجانب الذين يعملون فى مصر لأول مرة 6227 أجنبيًا بنسبة 41.7%، بينما بلغ عدد الأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8723 أجنبيا بنسبة 58.3% عام 2019.

- يمثل الأجانب الوافدون من الدول الآسيوية غير العربية العدد الأكبر بـ6423 أجنبيا بنسبة 43%، معظمهم من بنجلاديش بعدد 1924 أجنبيا بنسبة 30%، ثم الصين 1197 أجنبيا بنسبة 18.6%.

- جاء فى المرتبة التالية الأجانب الوافدون من الدول الأوروبية بعدد 3655 أجنبيا بنسبة 24.4%، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 1110 أجنبيا بنسبة 30.4%، وإيطاليا بعدد 3326 أجنبيا بنسبة 22.2%.

- بلغ عدد العمالة من الدول العربية 3326 أجنبيا بنسبة 22.2%، معظمهم من سوريا بعدد 1447 أجنبيا بنسبة 43.5%، وفلسطين بعدد 788 أجنبيا بنسبة 23.7%.

- يمثل الفنيون ومساعدو الأخصائيين العدد الأكبر بـ4626 أجنبيا بنسبة 30.9%، يليهم رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرون بعدد 4407 أجانب بنسبة 29.5%، ثم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بعدد 3235 أجنبيا بنسبة 21.6% من إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى.

- جاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بعدد 3781 أجنبيا بنسبة 25.3%، تليها محافظة الجيزة بعدد 723 أجنبيا بنسبة 4.8%، ثم محافظة جنوب سيناء 263 أجنبيا بنسبة 1.8%، والبحر الأحمر 234 أجنبيا.

- يمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 4341 أجنبيا بنسبة 29%، تليه أنشطة الفنون والإبداع والتسلية بعدد 2620 أجنبيا بنسبة 17.5%، ثم نشاط التعدين بعدد 1914 بنسبة 12.8%.

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