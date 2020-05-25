أخصائي: الرذاذ السبب الرئيسي لنقل عدوى كورونا

قال الدكتور علي غراب، أخصائي الصدر بمعهد ناصر، إنه متواجد بمستشفى العزل بأبو خليفة بالإسكندرية منذ أكثر من 60 يومًا، وهو على تواصل دائم مع اللجنة العلمية بمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.ونوه الدكتور علي غراب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، بأن أحدث برتوكول لعلاج فيروس كورونا يقسم الإصابات لحالات بسيطة ومتوسطة وشديدة، وشديدة الخطورة أو حالات رعاية مركزة.وأضاف أن 80% من إصابات فيروس كورونا حالات بسيطة وتتعافى وبعضها بدون أعراض وبعضها بأعراض بسيطة تتمثل في إسهال بسيط وفقد حاستي الشم والتذوق والكحة الجافة، مشيرًا إلى أن هناك 15% من الإصابات حالات متوسطة، والحالات الشديدة وحالات الرعاية الحرجة هي التي بها أعلى نسبة وفاة.وأوضح أن بروتوكول وزارة الصحة جيد جدًا ونسبة الشفاء به عالية بدون أي إضافات أخرى، والذي يتمثل في مضادات الفيروس العادية والفيتامينات، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكون الرذاذ هو السبب الرئيسي لنقل العدوى.وشدد على أن التباعد الاجتماعي والجسدي بمسافة متر ونصف إلى مترين وغسل الأيدي باستمرار، أفضل وسيلة للحد من انتشار كورونا.