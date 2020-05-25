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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1751 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى قطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:40 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
أمينة ذكى
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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1193 من المصابين بالفيروس، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 10363 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام قطرية.

كما أعلنت الوزارة، عن إدخال 22 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 202 حالة.

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