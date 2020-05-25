الأكاديمية المهنية للمعلمين توجه 7 تعليمات للمستهدفين بالترقي



ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين بضرورة التنبيه على الآتي:



1- لا يمكن للمعلم التسجيل إلا فى اليوم المعلن عنه لمحافظته طبقا للجدول المعلن، مع الأخذ فى الاعتبار أن المعلمين المتقدمين للترقى المنتدبين يتم تسجيل كل منهم حسب موعد محافظته المنتدب منها وليس المنتدب إليها.



2- عند التسجيل على المنصة يفضل استخدام جهاز كمبيوتر عن إستخدام الهاتف المحمول.



3 - التأكد من اللغة المستخدمة عند الكتابة وهى اللغة الانجليزية للحروف والأرقام.





وللدخول على رابط التسجيل في الأكاديمية للتعليم عن بعد: http:pat.edu.egplatform



4- التأكد التام من كتابة الرقم القومى بشكل صحيح مع ضرورة الاحتفاظ بكود الحجز الذى سوف يظهر للمعلم أثناء التسجيل وذلك لكونه هو نفسه كلمة المرور التى سوف يستخدمها المعلم فيما بعد للدخول على المنصة.



5 - على كل معلم اختيار نوعية التدريب بدقة على أن يكون على المسمى الحالى على الكادر وليس المرشح له.



6 - قد تأخذ عملية التسجيل فترة زمنية طويلة نوعا ما فقد تتم عملية التسجيل ببطء ولكنها تعمل.



7 - قد يصادف أثناء التسجيل أن يعطى الموقع رسالة خطأ (503) ومايكون علي المعلم حينها سوى عمل تحديث للصفحة والخروج والدخول مرة أخرى حتى تفتح الصفحة، وهذا قد يحدث بسبب عدم ثبات سرعة الإنترنت بالتوازى مع ضغط الدخول الهائل للمعلمين.



البيانات المطلوبة عند التسجيل في المنصة الالكترونية للمعلمين المستهدفين للترقي 2019-2020 7 - قد يصادف أثناء التسجيل أن يعطى الموقع رسالة خطأ (503) ومايكون علي المعلم حينها سوى عمل تحديث للصفحة والخروج والدخول مرة أخرى حتى تفتح الصفحة، وهذا قد يحدث بسبب عدم ثبات سرعة الإنترنت بالتوازى مع ضغط الدخول الهائل للمعلمين.



1- كود المعلم (موجود فى صحيفة أحوال معلم)



2- الرقم القومي (14 رقم)

3- اختر المؤسسة التعليمية التابع لها: (وزارة التربية والتعليم) أو (الأزهر الشريف)





يهمك أيضاً:





4- مكان العمل ويقصد به:



(اسم مدرستك) أو (الإدارة) أو (المديرية) بالنسبة للعاملين بالديوان



5- مادة التدريس (طبقًا لما ورد بصحيفة أحوال معلم)



6- اختر المرحلة:

لا يوجد رياض أطفال ابتدائي إعدادي ثانوي عام فني 3 سنوات فني 5 سنوات يعمل بالديوان



7- الوظيفة الحالية وتكتب طبقًا لصحيفة أحوال معلم



8- مسمى الكادر (ونكتب المسمي الحالي طبقًا لصحيفة أحوال معلم)



معلم معلم أول معلم أول أ معلم خبير



9- رقم المحمول (تكتب رقم موبايلك)



10- البريد الإلكتروني (تكتب اي بريد الكتروني "ايميل")



ملحوظة:

جميع البيانات يجب أن تكون طبقًا لصحيفة أحوال معلم

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين في بيان صحفي بالتزامن مع بدء فتح باب التسجيل على المنصة للتدريب عن بعد للمعلمين المتقدمين للترقى والمستهدفين منها للعام 20202019، بعض التعليمات.