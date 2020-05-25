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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: هناك فرص لتعظيم الاستفادة من أصول شركات قطاع الأعمال

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:33 م
كريم عادل، الخبير
كريم عادل، الخبير الاقتصادي
أسامة الشندويلي
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قال دكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التوجه نحو الاستفادة من الأراضي غير المستغلة جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيقها من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

وأضاف عادل في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن استغلال الأصول غير المستغلة يدعم صندوق مصر السيادي لما لديه من قدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الإستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن ذلك يأتي ضمن اختصاصات الصندوق حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، أو الترخيص بالانتفاع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك أصولًا من الأراضي ذات قيمة مالية ضخمة لا حصر لها، ولكنها لم يتم استغلالها بشكل جيد، الأمر الذي يسهم في حصر جميع الأصول ووضع خطة لكيفية استغلالها لصالح الدولة من خلال الاستثمار فيها، لا سيما أن أبرز أهداف الصندوق هي الاستفادة من أصول الدولة في سد ديون الدولة من خلال مبادلة الديون بالأصل وذلك يضمن حل مشكلة الديون المتراكمة على الدولة، فضلًا عن الاستفادة من الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة.

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