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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز الشروق يطرح أعمال صيانة شبكات الرى بالمنطقة 9 عمارات

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:28 م
عبد الروؤف الغيطي
عبد الروؤف الغيطي
علا العلاف
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أعلن المهندس عبدالروءف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، عن طرح أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات وكذا صيانة شبكات الري بالمنطقة التاسعة عمارات بالمدينة من خلال مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح: "رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما لعرض الفني وآخر لعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنيه ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسوم كتأمين نهائي، موضحًا أن ستعقد جلسة الاستفسارات عقب إجازة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو بمقر الجهاز، وبينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو المقبل بمقر الجهاز.

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