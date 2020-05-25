رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تشيد بقرار العفو الرئاسي عن 3157 سجينًا في العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:19 م
منال العبسي
منال العبسي
عائشة حسن
طباعة
أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 231 لسنة 2020 بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على 3157 سجينا.

وأوضحت "منال" في بيان اليوم الإثنين، أن هذا القرار أسعد العديد من الأسر المصرية، ويعكس حرص الرئيس على إدخال البهجة على نفوس المصريين لا سيما في عيد الفطر، وجمع شمل المصريين والأسر المصرية.

ولفتت إلى أن هذا القرار يعكس إنسانية الرئيس السيسي واهتمامه بملف العفو الرئاسي، مشيرة إلى أن الرئيس أصدر قرار بالإفراج عن الغارمات قبل حلول العيد، مما سر العديد من الأسر ولم شملها بوجود أم في هذه الأيام المفترجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«عيدية الداخلية» لأسر الشهداء.. ضبط خلية إرهابية ومقتل 21 تكفيريا

مصر للطيران: مستعدون لعودة الحركة إلى المطارات المصرية قريبًا

أحد أبطال ملحمة «البرث» يروي تفاصيل الاشتباكات مع الإرهابيين (فيديو)

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى قرار إيقاف البناء

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب