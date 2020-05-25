برلمانية تشيد بقرار العفو الرئاسي عن 3157 سجينًا في العيد

أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 231 لسنة 2020 بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على 3157 سجينا.وأوضحت "منال" في بيان اليوم الإثنين، أن هذا القرار أسعد العديد من الأسر المصرية، ويعكس حرص الرئيس على إدخال البهجة على نفوس المصريين لا سيما في عيد الفطر، وجمع شمل المصريين والأسر المصرية.ولفتت إلى أن هذا القرار يعكس إنسانية الرئيس السيسي واهتمامه بملف العفو الرئاسي، مشيرة إلى أن الرئيس أصدر قرار بالإفراج عن الغارمات قبل حلول العيد، مما سر العديد من الأسر ولم شملها بوجود أم في هذه الأيام المفترجة.