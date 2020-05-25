حزب النهضة التونسي يرفض وثيقة «التضامن والاستقرار»

في تأكيد جديد على سلوك حركة النهضة "ذراع الإخوان في تونس" وعدم تقبلها للمشاركة السياسية العادلة، أعلنت مصادر حزبية تونسية خاصة للعربية اليوم الاثنين، أن حركة النهضة تحت قيادة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رفضت التوقيع على وثيقة "عهد التضامن والاستقرار"، والتي طرحها رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ على أحزاب الائتلاف الحاكم، من أجل تنقية المناخ السياسي التونسي.يذكر أن الفخفاخ قد عرض منتصف الشهر الجاري وثيقة مكونة من 7 نقاط على الأحزاب المكونة للسلطة التنفيذية وإقرار "وحدة التضامن الحكومي"، وتتضمن الوثيقة الحكومية حدا أدنى من العمل المشترك حكوميا وبرلمانيا لاسيما مع ارتفاع التوترات السياسية في تونس.جاء ذلك في أعقاب الأزمة التي اندلعت في البرلمان التونسي عقب اتصالا الغنوشي بحكومة الوفاق الليبية ومحاولة الزج بتونس في سياسة المحاور"، حيث هنأ رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رئيس حكومة الوفاق الليبية باستعادة قواته المحدودة والمدعومة من تركيا لقاعدة الوطية العسكرية القريبة.