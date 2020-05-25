خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أسماء المستشفيات العامة والمركزية التى ستقوم بتقديم كل الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد، بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، تباعًا، خلال هذا الأسبوع، بكل محافظات الجمهورية والبالغ عددها 320 مستشفى، مشيرة إلى ضرورة توجه المواطنين إلى أقرب مستشفى لمحل السكن المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا.وأشارت إلى أن مستشفيات محافظة القاهرة الكبرى تشمل؛ جراحات اليوم الواحد بالبساتين، جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء، جراحات اليوم الواحد بالمرج، تأمين صحي المقـطم، تأمين صحي شبـرا، تأمين صحي النصر بحلوان، منشية البكري العام، المنيرة العام، حلوان العام، القاهرة الجديدة المركزي، الساحل، المطرية، أحمد ماهر، الجمهورية، القبطي، مبرة المعادي، مبرة مصر القديمة، الإصلاح الإسلامي، شبرا العام، الخازندار العام، دار السلام العام، روض الفرج العام، عين شمس العام، الشروق المركزي، التبين المركزي، صيدناوي.وأضافت أن مستشفيات محافظة الجيزة تشمل؛ تأمين 6 أكتوبر، أم المصريين العام، الصف المركزي، الوارق المركزي، البدرشين العام، إمبابة العام، بولاق الدكرور العام، التحرير العام، أطفيح المركزي، العياط المركزي، أبو النمرس المركزي، أوسيم المركزي، ٦ أكتوبر المركزي، الواحات البحرية المركزي، الشيخ زايد المركزي، منشاة القناطر المركزي، صدر العياط.وتشمل مستشفيات محافظة الإسكندرية؛ جمال عبد الناصـر، كـرمـوز، العامرية العام، أبو قير النموذجي، رأس التبين العام، الجمهورية العام، أبو قير المركزي، جمال حمادة المركزي، برج العرب المركزي، الصدر المعمورة، صدر كوم الشفاقة، حميات الإسكندرية.وتابعت أن مستشفيات محافظة البحر الأحمر تشمل "الغردقة العام، الشلاتين المركزي، جراحات اليوم الواحد مرسي علم، رأس غارب المركزي، سفاجا المركزي، القصر المركزي، حميات الغردقة"، وتضم مستشفيات محافظة مطروح؛ "مطروح العام، سيوة المركزي، الحمام المركزي، الضبعة المركزي، العلمين المركزي، حميات مطروح، صدر مطروح".وأضافت أن مستشفيات محافظة البحيرة تشمل؛ إيتاي البارود المركزي، كفر الدوار، دمنهور التعليمي، أبو حمص المركزي، الدلنجات المركزي، المحمودية المركزي، شبراخيت المركزي، حوش عيسى المركزي، الرحمانية المركزي، ادفينا المركزي، غرب النوبارية المركزية، رشيد المركزي، حميات كفر الدوار، أبو المطامير المركزي، صدر دمنهور، حميات دمنهور، إدكو.كما تشمل مستشفيات محافظة كفر الشيخ؛ العبور، تأمين صحي فـوة، كفر الشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي، قلين المركزي، الحامول المركزي، فوة المركزي، مطوبس المركزي، سيدي غازي المركزي، صدر كفر الشيخ، حميات كفر الشيخ، حميات دسوق.وأضافت أن مستشفيات محافظة الدقهلية تضم بني عبيد التخصصي، المنصورة التخصصي، المنصورة الدولي، السنبلاوين العام، المنزلة المركزي، ميت غمر المركزي، نبرو المركزي، شربين المركزي، تأمين صحي سنـدوب، دكرنس العام، منيه النصر المركزي، أجا المركزي، الجمالية المركزي، بلقاس المركزي، المقاطعة المركزي، جمصة المركزي، شبرا سندي المركزي، سلسيل المركزي، دماص المركزي، اتميده المركزي، شبراهور المركزي، الكردي المركزي، صدر المنصورة، صدر بهوت، صدر دكرنس، صدر المنزلة، المطرية المركزي.وتضم مستشفيات محافظة الفيوم؛ طامية المركزي،الفيوم العام، تأمين صحي الفيوم، أبشواي المركزي، سنورس المركزي، إطسا المركزي، فيديمين المركزي، صدر الفيوم، فى حين تضم محافظة الإسماعيلية مستشفيين هما "الإسماعيلية العام وصدر الإسماعيلية".أسيوطوأضافت وزيرة الصحة، أن مستشفيات محافظة أسيوط تشمل؛ أسيوط العام، الإيمان العام، ديروط العام، منفلوط المركزي، القوصية المركزي، أبنوب المركزي، ساحل سليم المركزي، البداري المركزي، صدفا المركزي، صدر أسيوط، الغنايم المركزي، تأمين صحي مبرة أسيوط، حميات ديروط، حميات أسيوط.وأشارت إلى أن مستشفيات محافظة الشرقية تشمل الأحرار، الحسينية المركزي، بلبيس المركزي، الزقازيق العام، فاقوس العام، القنايات المركزي، منيا القمح المركزي، ههيا المركزي، أبوحماد المركزي، ديرب نجم المركزي، الزاويل المركزي، الصالحية المركزي، السعديين المركزي، بشتول السوق المركزي، الإبراهيمية المركزي، الصوفية المركزي، أولاد صقر المركزي، القرين المركزي، تلواك المركزي، أبو كبير المركزي، كفر صقر المركزي، صدر الزقازيق، مبرة الزقازيق، حميات الزقازيق، حميات فاقوس.وتابعت أن مستشفيات محافظة الأقصر تشمل "الأقصر العام، القرنه المركزي، العديسات المركزي، حميات الآقصر،صدر إسنا"، فى حين تضم مستشفيات محافظة السويس تشمل (السويس العام، صدر السويس، حميات السويس، تأمين صحي السويس النموذجـي".وتشمل مستشفيات محافظة الغربية؛ المحله الكبري العام، زفتي العام، تأمين صحي المجمع الطبي بطنطــا، تأمين صحي مبـرة المحلــة، المنشاوي العام، سمنود المركزي، قطور المركزي، بسيون المركزي، السنطه المركزي، ابيار المركزي، صدر المحله، صدر طنطا، حميات طنطا، حميات المحلة، كما تشمل مستشفيات محافظة القليوبية؛ قليوب التخصصي، تأمين صحي النيــــــل، بنها التعليمى، ناصر العام، بهتيم المركزي، ابو المنجا المركزي، صدر المرج، تأمين صحي بنهـا النموذجـي، شبين القناطر، حميات بنها، حميات طوخ.وأوضحت أن مستشفيات محافظة المنوفية تشمل؛ بركه السبع، الشهداء المركزي، جراحات اليوم الواحد أشمون، تأمين صحي الهلال شبين الكــوم، شبين الكوم، منوف العام، الباجور المركزي، قوسينا المركزي، أشمون المركزي، تلا المركزي، السادات المركزي، زاوية الناعورة المركزي، سرس الليان المركزي، صدر منوف، صدر شبين الكوم.وأضافت أن مستشفيات محافظة المنيا تشمل "مطاي المركزي، بني مزار المركزي، العدوة المركزي، مغاغة المركزي، الفكرية المركزي، صدر المنيا، صدر ملوي، صدر بني مزار، حميات المنيا، حميات مغاغة، حميات العدوة، حميات دير مواس، تأمين صحي مبـرة المنيـا، جراحات اليوم الواحد سمالوط"وتضم مستشفيات محافظة الوادي الجديد؛ الداخلة العام، الفرافرة المركزى، صدر الخارجة، الخارجة العام، حميات الخارجة، فى حين تشمل مستشفيات محافظة أسوان؛ كوم أمبو المركزى، تأمين صحي أسوان، أبو سمبل الدولي، نصر النوبة المركزى، دراو المركزى، السباعية المركزى، غرب أسوان، صدر أسوان، صدر إدفو، صدر كوم أمبو، حميات إدفو، حميات أسوان، حميات نصر النوبة.وتضم مستشفيات محافظة بني سويف؛ ناصر المركزي، تأمين صحي بنى سويف، حميات بني سويف، سمسطا، الواسطي المركزي، الفشن المركزي، صدر بني سويف، فى حين تضم مستشفيات محافظة بورسعيد؛ الزهور المركزى، حميات بور سعيد، بور فؤاد المركزى، مبرة بورسعيد، صدر بورسعيد.وأضافت أن مستشفيات محافظة جنوب سيناء تشمل الطور العام، نويبع المركزى، أبورديس المركزى، رأس سدر العام، شرم الدولي، فى حين تشمل مستشفيات محافظة دمياط؛ دمياط التخصصى، الزرقاء المركزى، الروضه المركزى، تأمين صحي الهلال، جراحات اليوم الواحد رأس البـر، دمياط العام، كفر سعد المركزى، فارسكور المركزى، كفر البطيخ المركزى، السرور المركزى، رأس البر المركزى، عزبة البرج المركزى، ميت أبو غالب المركزى، صدر دمياط، حميات دمياط.وتضم مستشفيات محافظة سوهاج كلا من؛ طهطا العام، البلينا المركزى، تأمين صحي الهلال، سوهاج التعليمى، طما المركزى، المنشأة المركزى، أخميم المركزى، المراغة المركزى، صدر سوهاج، سوهاج العام، جرجا العام، العسيرات، حميات سوهاج، حميات سفلاق، حميات جهينة، حميات البلينا، حميات جرجا، كما تضم مستشفيات محافظة شمال سيناء كلا من؛ العريش العام، رفح المركزى، الشيخ زويد، نخل المركزى، صدر العريش، بئر العبد المركزي.وقالت إن مستشفيات محافظة قنا تشمل؛ تأمين صحي قنا، قفط التعليمى، قوص المركزى، فرشوط المركزى، الوقف المركزى، صدر قنا، قنا العام، وتضم مستشفيات محافظة كفر الشيخ؛ تأمين صحي العبــــور، تأمين صحي فـوة، كفر الشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي، قلين المركزي، الحامول المركزي، فوة المركزي، سيدي غازي المركزي، صدر كفر الشيخ، حميات كفر الشيخ، حميات دسوق.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.