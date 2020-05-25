«العفو الدولية» تطلق حملة لتحرير المعتقلين السياسيين في تركيا

بدأت منظمة العفو الدولية في حملة جميع توقيعات لإطلاق سراح مئات الأتراك من المعتقلين السياسيين في السجون التركية مثل رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، وعثمان كافالا، والكاتب الصحفي أحمد ألطان، حيث أن قانون العفو الجديد الذي وافق عليه البرلمان التركي استثنى هؤلاء المعتقلين من قرار الافراج.وجاء نص الحملة: "رغم انتشار كوفيد-19 المثير للقلق بسرعة في تركيا، إلا أن السجون المكتظة بالأشخاص في الدولة تفتقر إلى الظروف الصحية، وحياة السجناء وموظفي السجون في خطر كبير"، وفقا لما نقلته جريدة "خبر دار" التركية.وتابع البيان: "القانون الذي ينص على الإفراج المبكر عن ما يقرب من 90 ألف سجين يستثني الكثير من الأشخاص الذين يستحقون الإفراج عنهم مبكرًا، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن سجنوا ظلمًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب" ودعا البيان إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين ما زالوا مسجونين بشكل غير عادل.