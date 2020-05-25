رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«تيشيرت» أبطال كمين البرث يغزو منصات التواصل الاجتماعى

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:12 م
تيشيرت أبطال كمين
تيشيرت أبطال كمين البرث
مارسيل نظمي
طباعة
بلفتة وطنية ومشاعر صادقة، ارتدى مواطنون "تيشيرت" أبطال وشهداء كمين البرث، وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لشباب وأطفال وإعلاميين تفاعلوا مع حلقات مسلسل الاختيار، وتحديدًا الحلقتين الثامنة والعشرين والأخيرة، وكتبوا معلقين: "عظم شهيدك".

مذيعات إكسترا نيوز
مذيعات إكسترا نيوز
مذيعات إكسترا نيوز

ارتدت مذيعات قناة "إكسترا نيوز" التيشيرت الأبيض المطبوعة عليه صورة أبطال ملحمة كمين البرث، التي وثقت أحداثها الحلقة 28 ضمن حلقات مسلسل الاختيار، وألقت الضوء على بطولات كتيبة 103 بقيادة البطل والشهيد أحمد صابر منسي.

وخلفت الحلقة حالة من الالتفاف الشعبي وراء القوات المسلحة، بعدما أظهرت العقيدة الراسخة للمؤسسة العسكرية في الدفاع عن أرض الوطن حتى آخر قطرة دماء للجنود المصريين في مواجهة التكفيريين الذين استهدفوا رفع علم "داعش" على موقع كمين البرث، لكن قوة وصلابة الجنود حالت دون ذلك.
مذيعات إكسترا نيوز
مذيعات إكسترا نيوز
مذيعات إكسترا نيوز
مذيعات إكسترا نيوز
مذيعات إكسترا نيوز
مذيعات إكسترا نيوز
مذيعات إكسترا نيوز
مذيعات إكسترا نيوز
تيشيرت أبطال كمين
تيشيرت أبطال كمين البرث
عضو البرنامج الرئاسي:

أراد عبدالرحمن الطباخ، عضو البرنامج الرئاسي، تخليد ذكرى أبطال ملحمة البرث، فقام بتصميم تيشرتات مطبوع عليها صورتهم الجماعية، وقام أعضاء البرنامج بتوزيعها على المارة في الشوارع عقب الحلقة الأخيرة من "الاختيار" الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة.

"الطباخ" أوضح خلال تصريحات صحفية، أن فريقًا كبيرًا من أعضاء البرنامج الرئاسي قاموا بالإشراف على الفكرة حتى تنفيذها بعد تفنيد مقترحات كثيرة استقرت في النهاية على التيشرت، وفوجئوا بإقبال جماهيري ضخم، حتى إن الكثيرين طلبوا التيشيرت لارتدائه، وقام آخرون بنشر صورهم به على منصات التواصل الاجتماعي، التي وجدت ترحيبًا كبيرًا وتعليقات جميعها إيجابية.
تيشيرت أبطال كمين
تيشيرت أبطال كمين البرث
تيشيرت أبطال كمين
تيشيرت أبطال كمين البرث
الأطفال يتفاعلون مع المشاعر الوطنية

لم تلقَ  حلقات "الاختيار" اهتمامًا من قبل الكبار والشباب فقط، بل كان الأطفال أيضًا عنصرًا أساسيًا في انتشار التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع نهاية المسلسل ارتدى عدد كبير من الصغار التيشرتات المطبوعة عليها صور الشهداء ملوحين بعلامة النصر.

وعرضت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" أحداثًا ملحمية حبست معها أنفاس المتابعين، حيث دارت أحداثها من بدايتها حتى النهاية داخل كمين البرث برفح، وأظهرت ما تعرض له أبطال كتيبة 103، من هجوم عنيف من قبل التكفيريين، الذين اشتبكوا مع الجنود بقيادة المقدم أحمد المنسي، الذي استشهد هو 27 وأصيب آخرون من الأبطال في مواجهة العدو حتى النفس الأخير.
تيشيرت أبطال كمين
تيشيرت أبطال كمين البرث
تيشيرت أبطال كمين
تيشيرت أبطال كمين البرث

موضوعات متعلقة

أحد أبطال ملحمة «البرث» يروي تفاصيل الاشتباكات مع الإرهابيين (فيديو)

الصحة: 29 وفاة و752 إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى قرار إيقاف البناء

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب