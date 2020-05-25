«تيشيرت» أبطال كمين البرث يغزو منصات التواصل الاجتماعى





بلفتة وطنية ومشاعر صادقة، ارتدى مواطنون "تيشيرت" أبطال وشهداء كمين البرث، وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لشباب وأطفال وإعلاميين تفاعلوا مع حلقات مسلسل الاختيار، وتحديدًا الحلقتين الثامنة والعشرين والأخيرة، وكتبوا معلقين: "عظم شهيدك".

مذيعات إكسترا نيوز

مذيعات إكسترا نيوز



ارتدت مذيعات قناة "إكسترا نيوز" التيشيرت الأبيض المطبوعة عليه صورة أبطال ملحمة كمين البرث، التي وثقت أحداثها الحلقة 28 ضمن حلقات مسلسل الاختيار، وألقت الضوء على بطولات كتيبة 103 بقيادة البطل والشهيد أحمد صابر منسي.



وخلفت الحلقة حالة من الالتفاف الشعبي وراء القوات المسلحة، بعدما أظهرت العقيدة الراسخة للمؤسسة العسكرية في الدفاع عن أرض الوطن حتى آخر قطرة دماء للجنود المصريين في مواجهة التكفيريين الذين استهدفوا رفع علم "داعش" على موقع كمين البرث، لكن قوة وصلابة الجنود حالت دون ذلك. ارتدت مذيعات قناة "إكسترا نيوز" التيشيرت الأبيض المطبوعة عليه صورة أبطال ملحمة كمين البرث، التي وثقت أحداثها الحلقة 28 ضمن حلقات مسلسل الاختيار، وألقت الضوء على بطولات كتيبة 103 بقيادة البطل والشهيد أحمد صابر منسي.وخلفت الحلقة حالة من الالتفاف الشعبي وراء القوات المسلحة، بعدما أظهرت العقيدة الراسخة للمؤسسة العسكرية في الدفاع عن أرض الوطن حتى آخر قطرة دماء للجنود المصريين في مواجهة التكفيريين الذين استهدفوا رفع علم "داعش" على موقع كمين البرث، لكن قوة وصلابة الجنود حالت دون ذلك.

مذيعات إكسترا نيوز

مذيعات إكسترا نيوز

مذيعات إكسترا نيوز

مذيعات إكسترا نيوز

تيشيرت أبطال كمين البرث

عضو البرنامج الرئاسي:



أراد عبدالرحمن الطباخ، عضو البرنامج الرئاسي، تخليد ذكرى أبطال ملحمة البرث، فقام بتصميم تيشرتات مطبوع عليها صورتهم الجماعية، وقام أعضاء البرنامج بتوزيعها على المارة في الشوارع عقب الحلقة الأخيرة من "الاختيار" الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة.



"الطباخ" أوضح خلال تصريحات صحفية، أن فريقًا كبيرًا من أعضاء البرنامج الرئاسي قاموا بالإشراف على الفكرة حتى تنفيذها بعد تفنيد مقترحات كثيرة استقرت في النهاية على التيشرت، وفوجئوا بإقبال جماهيري ضخم، حتى إن الكثيرين طلبوا التيشيرت لارتدائه، وقام آخرون بنشر صورهم به على منصات التواصل الاجتماعي، التي وجدت ترحيبًا كبيرًا وتعليقات جميعها إيجابية. أراد عبدالرحمن الطباخ، عضو البرنامج الرئاسي، تخليد ذكرى أبطال ملحمة البرث، فقام بتصميم تيشرتات مطبوع عليها صورتهم الجماعية، وقام أعضاء البرنامج بتوزيعها على المارة في الشوارع عقب الحلقة الأخيرة من "الاختيار" الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة."الطباخ" أوضح خلال تصريحات صحفية، أن فريقًا كبيرًا من أعضاء البرنامج الرئاسي قاموا بالإشراف على الفكرة حتى تنفيذها بعد تفنيد مقترحات كثيرة استقرت في النهاية على التيشرت، وفوجئوا بإقبال جماهيري ضخم، حتى إن الكثيرين طلبوا التيشيرت لارتدائه، وقام آخرون بنشر صورهم به على منصات التواصل الاجتماعي، التي وجدت ترحيبًا كبيرًا وتعليقات جميعها إيجابية.

تيشيرت أبطال كمين البرث

تيشيرت أبطال كمين البرث

الأطفال يتفاعلون مع المشاعر الوطنية



لم تلقَ حلقات "الاختيار" اهتمامًا من قبل الكبار والشباب فقط، بل كان الأطفال أيضًا عنصرًا أساسيًا في انتشار التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع نهاية المسلسل ارتدى عدد كبير من الصغار التيشرتات المطبوعة عليها صور الشهداء ملوحين بعلامة النصر.



وعرضت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" أحداثًا ملحمية حبست معها أنفاس المتابعين، حيث دارت أحداثها من بدايتها حتى النهاية داخل كمين البرث برفح، وأظهرت ما تعرض له أبطال كتيبة 103، من هجوم عنيف من قبل التكفيريين، الذين اشتبكوا مع الجنود بقيادة المقدم أحمد المنسي، الذي استشهد هو 27 وأصيب آخرون من الأبطال في مواجهة العدو حتى النفس الأخير. لم تلقَ حلقات "الاختيار" اهتمامًا من قبل الكبار والشباب فقط، بل كان الأطفال أيضًا عنصرًا أساسيًا في انتشار التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع نهاية المسلسل ارتدى عدد كبير من الصغار التيشرتات المطبوعة عليها صور الشهداء ملوحين بعلامة النصر.وعرضت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" أحداثًا ملحمية حبست معها أنفاس المتابعين، حيث دارت أحداثها من بدايتها حتى النهاية داخل كمين البرث برفح، وأظهرت ما تعرض له أبطال كتيبة 103، من هجوم عنيف من قبل التكفيريين، الذين اشتبكوا مع الجنود بقيادة المقدم أحمد المنسي، الذي استشهد هو 27 وأصيب آخرون من الأبطال في مواجهة العدو حتى النفس الأخير.

تيشيرت أبطال كمين البرث