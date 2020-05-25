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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران للخدمات الأرضية تعلن جاهزيتها تحسبًا لعودة الطيران

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:25 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، عن استعدادات الشركة تحسبًا لعودة الحركة الجوية والركابية إلى المطارات المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقًا لتوجهيات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتعليمات الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر للطيران للخدمات الأرضية قامت خلال الفترة الماضية بإعادة صيانة وتطوير كل المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة فى خدمات نقل الركاب وأطقم الطائرة، فضلًا عن الأجهزة التى تعمل على خدمة الطائرات بكل أنواعها.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكل الأجهزة والمعدات والمنشآت التابعة لها، فى محاولة للتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل لضمان سلامة وأمان آلاف العاملين، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى حرص مسئولى الشركة باسخدام التباعد الاجتماعى بين العاملين بكل القطاعات والإدارات والمنشآت التابعة لها.

وتابع المصدر، أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تعتبر إحدى أهم الشركات الوطنية بمنظومة الطيران المدني المصري، حيث تحظى بخدمات عشرات الشركات المصرية والعربية والإفريقية والعالمية، فضلًا عن حرص عشرات شركات الطيران التي تهبط طائراتها بالمطارات المصرية بالتعاقد معها لتقديم وجباتها وخدماتها مثل نقل الركاب وأطقم الطائرات، فضلًا عن تجهيزات الطائرات بالمهبط.

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