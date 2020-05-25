حبس «ديلر» حشيش في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الاثنين، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، والتحفظ على كميات الحشيش المضبوطة وإرسالها للمعمل الكيماوي لفحص المادة المخدرة بها، وطلب التحريات حول الواقعة.كانت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة نجحت في ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه في منطقة البساتين.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين.وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 330 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.