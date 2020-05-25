رئيس «قنا الجديدة» يوجّه بتوفير السلع التموينية واسطوانات الغاز

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة عن أنه أصدر تعليمات للإدارات المختصة بالجهاز لتوفير احتياجات المواطنين بالمدينة من اسطوانات الغاز وتوفير الاحتياجات من السلع التموينية لسكان مدينة قنا الجديدة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.أشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، في تصريحات لـ"الدستور"، بوعي المواطنين والالتزام بالإجراءات الاحتزازية لفيروس كورونا خلال اليوم الثاني على التوالي من أيام عيد الفطر المبارك.وشدد "رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة " على إدارة الطوارئ وغرف عمليات ونواب رئيس الجهاز بالمتابعة سير عمليات التشغيل على أعمال المرافق والكهرباء والمياه