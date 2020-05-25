«التخطيط»: جادون في تذليل عقبات القطاع الخاص لأنه شريك في التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة جادة فى جهودها لتذليل أى عقبات أمام القطاع الخاص، فى إطار دفع دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية كشريك،لافته إلى أن وزارة التخطيط تركز على التنسيق مع القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو من خلال آلية جديدة وهى رئاسة الوزارة للصندوق مصر السيادى "ثراء"، كأحد الأذرع الهامه التى نساهم فيها مع القطاع الخاص فى جذب الاستثمارات.وأضافت الوزيرة، خلال مقطع فيديو نشرته وزارة التخطيط عبر موقعها الرسمى، أن هناك تنسيق دائم مع كافة الوزارات لمراجعة المشروعات المزمع تنفيذها وبناءًا على دراسة دقيقة يتم توزيع الموارد الاستثمارية على هذه الوزارات وفق خط سنوية أو خمسية بما يوزان بين استثمارات ادولة والااستثمارات الخاصة.وأشارت إلى أن عملية توزيع الاستثمارات بين الوزارات والمحافظات تتم أيضًا استنادًا إلى رصد منظومة الحسابات القومية والتعدادات والإحصاءات التى يجريها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ما بين أرقام خاصة بالفقر ومعدلات البطالة وهو جهاز عريق وله سمعة إقليمية ودولية كبيرة.