تعرف على الجديد فى مشروع الموازنة
الإثنين 25/مايو/2020 - 12:17 م
حسن كامل – راندا التونيطباعة
رصدت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية، كل ما هو جديد في موازنة العام المالي 2020-2021، وجاء ما تم رصده كالتالي:
-تقديم كل أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات انتشار فيروس كورونا ومساندة النشاط الاقتصادي.
- توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الدولة وأجهزة الموازنة ودون حدوث أى اختلالات مالية.
- زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية، ولتأهيل القطاع الخاص، في المرحلة المقبلة، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام.
- الاهتمام ببرامج التعليم والصحة مما يساهم في زيادة الإنتاجية والتشغيل.
- تحسين الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون في كل أقاليم مصر.
- الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة ليتواكب مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي.
-تقديم كل أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات انتشار فيروس كورونا ومساندة النشاط الاقتصادي.
- توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الدولة وأجهزة الموازنة ودون حدوث أى اختلالات مالية.
- زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية، ولتأهيل القطاع الخاص، في المرحلة المقبلة، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام.
- الاهتمام ببرامج التعليم والصحة مما يساهم في زيادة الإنتاجية والتشغيل.
- تحسين الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون في كل أقاليم مصر.
- الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة ليتواكب مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي.