تعرف على الجديد فى مشروع الموازنة

رصدت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية، كل ما هو جديد في موازنة العام المالي 2020-2021، وجاء ما تم رصده كالتالي:-تقديم كل أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات انتشار فيروس كورونا ومساندة النشاط الاقتصادي.- توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الدولة وأجهزة الموازنة ودون حدوث أى اختلالات مالية.- زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية، ولتأهيل القطاع الخاص، في المرحلة المقبلة، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام.- الاهتمام ببرامج التعليم والصحة مما يساهم في زيادة الإنتاجية والتشغيل.- تحسين الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون في كل أقاليم مصر.- الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة ليتواكب مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي.