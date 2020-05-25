انتهاء المرحلة الأولى من صيانة مسجد الرفاعى بـ12 مليونًا

أكدت الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف أن شركة المقاولين العرب قد أنهت المرحلة الأولى من أعمال الصيانة المسندة إليها بمسجد سيدي أحمد الرفاعي بالقاهرة، والتي شملت تدعيم وصيانة وعزل نحو (٤٠٠٠) متر مسطح من سقف المسجد وبعض أعمال الصيانة الأخرى بتكلفة تقدر بنحو ١٢ مليون جنيه.وقالت الأوقاف إنه سيتم الإعداد لافتتاح هذه المرحلة في إطار خطة الصيانة الكبرى التي تقوم بها وزارة الأوقاف استعدادًا لخطة الرفع التدريجي لتعليق الجمع والجماعات بإذن الله تعالى، علمًا بأنه جار العمل لإسناد المرحلة الثانية من صيانة المسجد.