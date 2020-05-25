خبير: التنظيمات المتطرفة تريد إحداث خرق بين الشعب والدولة

قال منير أديب، خبير في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن سلوك قناة "الجزيرة" بشأن مقال الدفاع عن الإرهابي هشام عشماوي ليس بجديد فهي تدعم الإرهاب ودائمًا كانت منصة لنشر الأفكار المتطرفة.وأضاف منير أديب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن قناة "الجزيرة" شاركت في سقوط دول كثيرة، ومنها على سبيل المثال ما يحدث في اليمن وليبيا والتي كان للجزيرة يد فيها.وأشار إلى أن مقال الجزيرة "هشام عشماوي الوجه الآخر من الاختيار" هدفه دعم جماعات العنف والتطرف، وحذف "الجزيرة" لهذا المقال يؤكد أنها تريد إيصال رسالة مخفية للجمهور، فهذا المقال واضح فيه حالة الكراهية الشديدة للدولة المصرية وحالة التعاطف مع الجماعات الإرهابية.وشدد على أن قناة "الجزيرة" دائمًا ما تعتمد على تزييف الواقع، اعتقادًا منها أنها تستطيع تغيير الواقع في مصر، مؤكدًا أن مشاركة المصريين للقوات المسلحة والداخلية في المعركة ضد الإرهاب يثير هذه التنظيمات المتطرفة التي تريد إحداث خرق حقيقي بين المصريين والدولة.ونوه بأن مواجهة الإرهاب بالإعلام والدراما مع المواجهة الأمنية والعسكرية تقضى تمامًا على التنظيمات المتطرفة.