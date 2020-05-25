«الزعيم» يبحث عن سيناريو جديد لرمضان 2021

بدأ الفنان عادل إمام في العمل على مسلسله الرمضاني لموسم رمضان 2021، وعلمت "الدستور" من مصدر مقرب من عادل إمام أنه يبحث عن سيناريو جديد بعد الاتفاق مع نجله رامي إمام على تقديم عمل درامي جديد، وكشف المصدر عن أن عادل إمام من المحتمل أن يستعين بالسيناريست الشاب أمين جمال لكتابة سيناريو مسلسله الجديد.وشارك الزعيم في موسم رمضان الماضي بمسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.على جانب آخر قررت منصة الشبكة العالمية نتفليكس عرض عدد كبير من الأعمال المسرحية الخاصة بالزعيم عادل إمام عبر شاشة المنصة، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك تحت عنوان "يا هلا بالذكريات"، على أن تُعرض في 190 دولة بترجمة إنجليزية لتكون الخطوة الأولى لمشاركة الزعيم عادل إمام بأعماله القديمة عبر شاشة المنصة.