فلسطين تدين اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها إصابة مواطنيين برصاص مستوطنين إرهابيين في بلدة المغير شمال شرق رام الله.وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن عصابات المستوطنين هاجمت رعاة أغنام فلسطينيين واعتدت عليهم تحت حماية قوات الاحتلال التي تدخلت بإلقاء قنابل غاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين، بهدف توفير الحماية للمستوطنين.وشهدت الأيام الأخيرة فى الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا ملحوظًا في هجمات المستوطنين على أراضي المواطنين، واستخدم المستوطنون أسلوبًا عنصريًا جديدًا في استباحة الأرض الفلسطينية، خاصة في منطقة الأغوار، حيث أطلقوا مواشيهم ودوابهم لتخريب المزروعات الفلسطينية، ولوضع سياج كرمز للمصادرة حيثما تقف تلك المواشي والدواب، وتقوم طائرات جيش الاحتلال المسيرة بحراستها ريثما تنهي اعتداءاتها الاستعمارية التوسعية، وفقًا لوكالة سوا الفلسطينية.وأكدت الوزارة أن ميليشيات المستوطنين المسلحة هي الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم والتوسع، في استغلال بشع للانشغال الفلسطيني والعالمي بمواجهة وباء كورونا، وفقًا لوكالة وفا.وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتدائهم ونتائجها وتداعياتها.