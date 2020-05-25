ضبط 21 مخالفة فى حملات على المخابز والأسواق أول أيام العيد

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن أنه تمت مواصلة الحملات التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات خلال أيام العيد.وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 21 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق، موضحًا أنه تم صرف ثلاث حصص دقيق مقدمًا للمخابز، وذلك لضمان انتظام عمل المخابز البلدية في العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه أثناء متابعة المخابز البلدية بالمحافظة تلاحظ توفر الخبز البلدي للمواطنين دون زحام على المخابز وتمت متابعة مواصفات الخبز القانونية وتم تحرير عدد 15 مخالفة لمخابز مخالفة للتعليمات الوزارية، كما تم تحرير 6 مخالفات خلال حملات تفتيشية على الأسواق.وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن أنه نجحت مديرية التموين فى وصول مراكز الخدمة المتطورة التموينية للمواطنين إلى 14 مركزًا بإجمالى 75 شباكًا للتسهيل على المواطنين يوميًا، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي.