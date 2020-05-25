رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 1299 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:52 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن قيام عدد من الحملات الرقابية أسفرت الجهود عن ضبط (1299) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (2٫640 طن سلع غذائية عبارة عن "دهون حيوانية، مقطعات دواجن"، واحد طن " دقيق فاخر، توابل، طحينة ") مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1٫060طن " سكر حر" معبأ) بقصد رفع أسعارها.

وتمكنت الجهود من ضبط ماك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بمحافظة الشرقية لحيازته كمية قدرها 3٫600 طن صلصلة طماطم معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة لحيازته كمية قدرها 9٫100 طن سلع غذائية عبارة عن "عجوة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط ماك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لحيازته كمية قدرها 3 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، سكر حر" مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى قرار إيقاف البناء

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب