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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

والد الشهيد «هرم»: «الاختيار» أجمل ما حدث لى فى رمضان (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:49 ص
هرم
هرم
ياسمين عباس
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أعرب محمود محسن، والد الشهيد محمد محمود الشهير بـ"هرم"، عن سعادته بمسلسل "الاختيار" الذي عرض في شهر رمضان، وتناول حياة البطل الشهيد أحمد المنسي، قائلا إن أجمل ما حدث له في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر هو مسلسل "الاختيار" الذي أسعده وتعرف المصريون من خلاله على ابنه البطل.

وأضاف محمود محسن، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن شهداء الجيش المصري ليسوا فخرا لبلدهم فقط بل هم فخر للعالم كله، موضحا أنه كان على علم بأن ابنه يحارب تكفيريين وأنه في مهمة صعبة من أجل وطنه، مشيرا إلى أن الشهيد المقدم أحمد المنسي كان يتعامل مع الجنود كأنهم أولاده.

وقرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إطلاق اسم الشهيد محمد محمود محسن عبدالعزيز على مدرسة ناصر الابتدائية بقرية كفر النعيم.

وحضر فعاليات تعليق اللافتة والد الشهيد وعدد من أفراد أسرته وأهالي القرية، حيث عبروا عن خالص تقديرهم وشكرهم لكل من ساهم في تخليد اسم الشهيد وإطلاق اسمه على المدرسة.

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