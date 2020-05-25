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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أبرز المواقع التى شغلت عقول المصريين فى رمضان

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:49 ص
تعرف على أبرز المواقع
تعرف على أبرز المواقع التي شغلت عقول المصريين في رمضان
طارق عتمان
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أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات فى رمضان ويظهر من التقرير استمرار الزيادة فى استهلاك الإنترنت والتحميل على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم نتيجةً بقاء المشتركين لفترات طويلة فى المنازل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر فى استهلاك تطبيقات الانترنت التى تقدم محتوى ترفيهى مثل المسلسلات والبرامج وتظهر المؤشرات ما يلى:

المكالمات الصوتية الدولية:
• زيادة فى المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 4٪؜ خلال شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة المكالمات الدولية إلى 19 ٪ ؜منذ بدء الحظر.
• انخفاض المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 10 ٪؜ تقريبًا خلال شهر رمضان لتصبح نسبة الانخفاض في المكالمات 7% منذ بدء الحظر.

الانترنت:
●زيادة فى استهلاك الانترنت المنزلى بنسبة 12 % فى شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة الانترنت المنزلى إلى 99٪؜ منذ بدء حظر التجوال.
●زيادة فى استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة 17% لترتفع نسبة الزيادة فى استهلاك الانترنت المحمول الى 35٪؜ منذ بدء الحظر.

وقت الذروة:
انخفضت عدد ساعات وقت الذروة بمقدار ساعة واحدة لتصل إلى 14 ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد 15 ساعة في الأسبوع الثالث من أبريل، وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا "الأسبوع الثاني من مارس".
وتمثلت زيادة استهلاك الإنترنت فيما يلى:
● الزياده فى نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى لتصل إلى 19% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة الزيادة لتصفح الموقع التعليمية الى 395٪؜ منذ بدء الحظر.
●زيادة فى نسبة استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهى لتصل إلى 292 % خلال شهر رمضان لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315 ٪؜ منذ بدء الحظر.
●الزيادة الكبيرة فى استخدام تطبيقات الانترنت خلال شهر رمضان ونسب الزيادة فى استخداماتها وأهمها ما يلى:
1- زووم: هو برنامج مختص بالمكالمات وعقد الاجتماعات عن بعد وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 3456٪؜
2- تلي جرام: هو عبارة عن أحد تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما فى ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 1100 %.

3- شاهد: تطبيق لإحدى المنصات العربية التى تقدم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 157%.
4- الألعاب: تطبيقات الألعاب على شبكة الانترنت وقد زادت نسبة استخدامها بنسبة ٧٥%.
5- تيك توك: وهو تطبيق عبارة عن وجهة لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 24%.
6- يوتيوب: موقع مشاهدة وتحميل التسجيلات المرئية والفيديوهات ومشاهدتها ومشاركتها والتعليق عليها، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 115%.
7- تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي:
● سناب شات: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 67%.
● واتس اب: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 27%.
● فيس بوك: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 44%.
● انستجرام: زيادة نسبة استخدام التطبيق بنسبة 12%.

ويؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربع مقدمة خدمات الاتصالات لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومى واستيعاب أى زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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