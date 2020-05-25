غرق طفلة أثناء لهوها أمام منزلها فى سوهاج

تمكن بعض الأهالي بقرية أولاد عليو، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، من انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر عامين، لقيت مصرعها غرقًا أثناء لهوها على حافة ترعة مجاورة لمنزلها انزلقت قدمها وسقطت بها، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.تلقى مركز شرطة البلينا، بلاغا من المستشفى المركزي يفيد بوصول الطفلة "يسر.ع" عامين، وتقيم بناحية أولاد عليو دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء غرق.انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال عمها "مصطفى. م" 19 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء لهو نجلة شقيقه المذكورة على حافة الترعة المجاورة للمنزل، انزلقت قدمها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.