بسبب طعام فاسد.. تسمم ربة منزل و3 أطفال في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، ربة منزل وأطفالها الـ3 يقيمون بناحية باجا دائرة مركز شرطة سوهاج، مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر، إثر تناولهم طعامًا معدًا بالمنزل، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.تلقى مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام، يفيد وصول كل من "انتصار. ر" 27 سنة، ربة منزل، وأطفالها "كريم. أ" 8 سنوات، و"راية. أ" 5 سنوات، و"محمد. أ" 7 سنوات، ويقيمون بناحية باجا دائرة المركز، مصابين وفي حالة إعياء ادعاء تناول طعام فاسد.انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعامًا معدًا بالمنزل، مما أدى لحدوث إصابتهم، ونفت الشبهة الجنائية.كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.