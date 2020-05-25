حملات لرش وتعقيم شوارع «أخميم» بسوهاج لمواجهة كورونا (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، برئاسة حسين حبارير، حملة رش وتطهير بعد تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.استهدفت الحملة منطقة التأمينات بأخميم والشوارع المتفرعة منها.وأكد "حبارير"، أن حملات الرش والتطهير تجرى على قدم وساق بالمدينة والقرى وتعمل بصفة مستمرة صباحًا ومساء حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.يذكر أن الحملة تمت بإشراف كلا من عاصم ربيعي، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع الطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وعمال الوحدة.يأتي ذلك بناء علي توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وضرورة استمرار أعمال الرش والتطهير للمصالح الحكومية والشوارع والطرق.