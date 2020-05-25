5 وفيات بكورونا و284 إصابة فى الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى البلاد و284 إصابة، في أكبر زيادة يومية في الحالات منذ أسبوعين.وقالت الوزارة فى نشرة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 873، بينما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 14319، وذكرت أن 74 تماثلوا للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 3323 حالة.