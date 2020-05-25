الصين: سنتخذ إجراءات إذا قوضت أمريكا مصالحنا في هونج كونج

حذرت الصين، اليوم الإثنين، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونج كونج، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات بسبب تشريع جديد للأمن القومي بالمدينة.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين خلال إيجاز صحفى إن الولايات المتحدة تحاول الإضرار بالأمن القومي الصيني، وقال إن بكين قدمت احتجاجات بشأن تصريحات مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، بأن قانون الأمن المزمع في هونج كونج قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.