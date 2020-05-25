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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفيات مطروح مستعدة بخطة لفحص المشتبه في إصابتهم بكورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:45 ص
الدكتور خالد عبدالغني
الدكتور خالد عبدالغني
ياسمين شعيب
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أنهت مديرية الصحة في مطروح استعداداتها داخل المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة للمشاركة في فحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد إعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لفحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونرصد كيف استعدت مستشفيات مطروح لفحص المشتبه في إصابتهم بكورونا خلال الأسطر التالية:

قال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في مطروح، إنه بعد قرار وزارة الصحة بضم جميع المستشفيات العامة والمركزية في الكشف والعزل والعلاج لحالات الكورونا، تمت إضافة 6 مستشفيات بمطروح للعمل في تلك المنظومة.

وأوضح وكيل صحة مطروح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المستشفيات تضمنت مستشفى الحمام المركزي، مستشفى العلمين النموذجي، مستشفى الضبعة المركزي، مستشفى مطروح العام، مستشفى الصدر، مستشفى سيوة المركزي، بالإضافة إلى المستشفيات القائمة بالفعل مستشفى النجيلة المركزي، مستشفى حميات مطروح ومركز التعليم المدني.

وأضاف عبدالغنى، أنه تم تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفي، ولها مسار خاص للكشف علي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد وإجراء الفحوصات ووصف العلاج المنزلى للحالات البسيطة، مشيرًا إلى أنه تم التكليف بتخصيص أماكن عزل بالأقسام الداخلية وجزء من العنايات لحجز الحالات المتوسطة والبسيطة التي تثبت اصابتها بالفيروس.

وأكد الدكتور خالد عبدالغني، علي أنه تم توفير المستلزمات الوقائية بكميات إضافية، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج لتوزيعها علي المستشفيات التي دخلت المنظومة، موضحًا أنه تم تدريب الأطباء في المستشفيات علي بروتوكول التعامل مع حالات الكورونا وتشديد الرقابة علي الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلي أنه جار التنسيق مع المعهد القومي للتدريب أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب جميع الأطقم الطبية أون لاين.

وتابع وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، أن اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، قام بدعم مستشفي الصدر والحميات بـ2 جهاز لإجراء فحوصات صورة الدم الكاملة للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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