استمرار غلق كورنيش السويس والمتنزهات في عيد الفطر

أغلقت السويس مداخل الكورنيش، والمنتزهات، لليوم الثاني،منذ الساعات الأولى من صباح أمس، اول ايام عيد الفطر، تفاديا لأي تكدس أو زحام، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.وشهدت شوارع السويس هدوءً، والتزم عدد كبير من المواطنين بالبقاء في المنزل، نتيجة عدم وجود أي أماكن متاحة للتجمعات.وقال محافظ السويس لواء عبد المجيد، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن شعب السويس مثقف وواعي، وناشد أهل السويس بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ سبل الوقاية بشكل أكبر.وتفقد مدير أمن السويس، لواء رجب عبد العال الارتكازات الأمنية، والأفراد المنتشرات بالقرب من المتنزهات واي أماكن اعتاد المواطنون التجمع بها، وشدد على القوات بضرورة الالتزام بمهمات الوقاية وارتداء الكمامات.وتابع مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، عميد عامر محمود، الحالة الأمنية بأقسام السويس الخمسة، وأكد على رؤساء مباحث الأقسام بضرورة نشر الافراد بالشوارع.