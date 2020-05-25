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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم كورونا..إعادة تشغيل العبارات بين الجزر اليونانية

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:40 ص
العبارات بين الجزر
العبارات بين الجزر اليونانية
وكالات
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رفعت اليونان اليوم الاثنين الحظر المفروض على حركة سفن الركاب وخدمات الطيران بين الجزر اليونانية والذي كان قد تم فرضه منذ شهرين تقريبا في اعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

ووفقا لقواعد التشغيل الجديدة لن تزيد حمولة اي عبارة عن 50 في المئة من طاقتها الطبيعية، مع استمرار منع تشغيل سفن الركاب بين اليونان وإيطاليا التي تعد وسيلة نقل رئيسية للسياح من غرب أوروبا.

وكانت القيود المفروضة على التنقل بين الجزر اليونانية قد ساهمت في إبقاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليونان منخفضا بصورة ملحوظة.

في الوقت نفسه ستعود المطاعم والحانات في اليونان إلى العمل اليوم بشرط عدم استخدام أكثر من نصف الموائد الموجودة فيها وعدم جلوس أكثر من 6 أشخاص على المائدة الواحدة في إطار قواعد التباعدالاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة اليونانية إنها تعتزم إعادة فتح البلاد أمام السائحين الأجانب خلال موسم الصيف الحالي.

وتعتزم اليونان إصدار قائمة في نهاية الشهر الحالي باسماء الدول التي سيتم السماح بدخول مواطنيها إلى الأراضي اليونانية بدون الخضوع للحجر الصحي أو إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن السياحة والأنشطة المرتبطة بها تعتبر جزءا حيويا من الاقتصاد اليوناني وتساهم بحوالي 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لليونان.

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