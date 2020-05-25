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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد وفاة 12 عضوا بكورونا.. تحركات مكثفة بـ«طوارئ المحامين»

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:40 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
الحسين عبيد و محمد جعفر
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رصد الاتحاد العام لمحامي مصر، وفاة 12 من أعضاء نقابة المحامين، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت أسماء هؤلاء المحامون كالتالي: «طارق السيد، خالد إسماعيل، محمد عبدالنافع، عامر طلعت، تامر عطيه، الحسيني عبد اللطيف، صلاح ناجي، جمال بخيت، تامر أنور الزيني، أحمد النوبي، محمد الجزار، محمد بيومي».

وكثفت لجنة الطوارئ المشكلة بنقابة المحامين، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعم الأعضاء المصابين، دورها في التواصل مع المصابين وأسر الضحايا لتقديم الدعم الممكن.

وتواصلت اللجنة مع المحامين المصابين بالفيروس على مستوى الجمهورية في المنيا، والعاشر من رمضان، والقاهرة، والجيزة، وجار البحث عن باقي الحالات، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة، لعمل اللازم.

كما شكلت النقابة، لجنة طوارئ لفترة إجازة العيد، بهدف التواصل مع الفرعيات لإعداد خطابات تحليل كورونا للمصابين وذلك بعد العيد، وتم تكليف مدير المشتريات بالنقابة لتوفير الكمامات لأعضاء اللجنة، وكذا الماسكات الطبية، والمطهرات والتنبيه على شراء بدل وقائية للسائقين، والمرافقين معهم من وزارة الصحة.

ويجرى الاتفاق مع سيارتي إسعاف وعدد أربعة مسعفين ليكونوا متواجدين على مدار 24 ساعة، على أن يكون طاقم المسعفين بالتناوب، وكذا توفير اثنين من طاقم التمريض لعمل الكشف الدوري من قياس درجة الحرارة، وغيرها لكل من هو متواجد بالنقابة العامة.

وجرى وضع آلية للعمل، خلال فترة إجازة العيد، بتواجد اثنين من أعضاء اللجنة في النقابة خلال أيام العيد، لتلقي البلاغات، ويجرى التعاقد مع معامل التحاليل لتيسير عمل التحاليل اللازمة لكل حالة، وكذا توفير سيارات إسعاف.

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