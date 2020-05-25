20 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الإصابات تضمنت 15 مواطنًا قادمًا من الكويت و3 من السودان و1 من روسيا و1 من الإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.