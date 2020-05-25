رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الكونغو الديمقراطية

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:35 ص
الإمارات
الإمارات
أ ش أ
طباعة
أرسلت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسيستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال السفير الإماراتي لدى جمهورية رواندا هزاع محمد خرصان القحطاني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن تقديم دولة الإمارات المساعدات اليوم يؤكد شراكتنا العميقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشكل جزءًا مهمًا من العمل الدؤوب في مكافحة كوفيد-19 في إفريقيا، مضيفًا أنه يجب على الدول أن توحد جهودها لتعزيز الحملة العالمية فى مكافحة الوباء.

وقدمت الإمارات أكثر من 646 طنًا من المساعدات لأكثر من 55 دولة، استفاد منها نحو 646 ألفًا من المهنيين الطبيين.

موضوعات متعلقة

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

مصر للطيران: مستعدون لعودة الحركة إلى المطارات المصرية قريبًا

رفع الأذان في لوس أنجلوس بمكبرات الصوت لأول مرة

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين