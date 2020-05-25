أحدث ظهور لـ محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب، متابعيه عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له، وتفاعل معه الآلاف من جمهوره وقدموا له التهانئة بمناسبة بحلول عيد الفطر المبارك.وشارك الفنان محمد رجب كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2020.وتدور أحداث مسلسل الاختيار، حول قصة حياة واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش في حماية الوطن.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.