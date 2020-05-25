رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هاشتاج اللحظة الحلوة ZED يتصدر تويتر.. ومغردون: «أحلى إعلان فى رمضان»

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:16 ص
ZED
ZED
طباعة
تصدر هاشتاج " اللحظة الحلوة ZED " تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وذلك تزامنًا مع أول أيام العيد، وعبر مغردون ان هذا الإعلان هو احلي إعلان في الموسم الرمضاني 2020.

كما تفاعل البعض وأشادوا بالأغنية التي قدمها نجم الجيل الفنان تامر حسني، وأن الأغنية والإعلان يبعثان السعادة والبهجة على نفوس المشاهدين. كذلك عبر البعض عن سعادتهم بظهور العديد من الفنانين في إعلان واحد.

فد تضمن الإعلان نجوم الفن عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، أروي جودة، نيلي كريم، أسر ياسين، حلا شيحا، شيرين رضا وناردين فرج وكارين فهمي. كما تضمن نجوم الرياضة المميزين أحمد حسام ميدو، محمد زيدان، محمد فضل، سيف زاهر وحازم إمام.

يذكر أن ZED الشيخ زايد، تعد المشروع الأول من نوعه في مصر بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار جنيه مصري. يشمل المشروع أبراج بتصميمات مبتكرة على 165 فدانًا منها 90 فدانًا مساحات الخضراء ومرافق متعددة الاستخدامات تتنوع ما بين سكني وتجاري وترفيهي. كما يتوسط المشروع الحديقة تقع على مساحة 65 فداناً، وتقدم حديقة ZED تعريفا جديدا لمفهوم الترفيه في مصر حيث قدمت Winter Wonderland شكلًا جديدًا لمدينة الملاهي المتكاملة على مستوى عالمي.

كما أن المشروع أيضا يقدم أول مجمع رياضي متكامل متخصص فى العديد من الرياضات مثل كرة القدم، التنس، البادل تنس والأسكواش.

كما تم الإعلان مؤخرًا عن تدشين مشروع ZED التجمع الخامس علي مساحة 400 فدان بالتجمع الخامس، ومن المتوقع أن يشمل أول استاد رياضي مملوك لشركة خاصة.

موضوعات متعلقة

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

قاضٍ: لا يوجد فى القانون ما يمنع بث مشاهد الإعدام

الصحة: 29 وفاة و752 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين