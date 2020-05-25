لليوم الثانى.. مذيعو «إكسترا نيوز» يرتدون «تى شيرتات» تحمل صور شهداء البرث

ارتدى مذيعو ومذيعات فضائية "إكسترا نيوز" ملابس "تي شيرتات" طبع عليها صور شهداء ملحمة "البرث" أثناء تقديمهم الجولات الإخبارية، لليوم الثاني على التوالي، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.وتقع قرية "البرث" في شمال سيناء، حيث شهدت يوم 7 يوليو عام 2017، استهداف مجموعات إرهابية لكمين البرث، الذي كان يرتكز فيه جنود الكتيبة 103 صاعقة، بقيادة الشهيد أحمد منسي، حيث نشر المتحدث العسكري وقتها بيانا يؤكد إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات.ويجسد مسلسل "الاختيار" ملحمة هامة من ملاحم وبطولات الجيش المصري، ممثلة في ضابط الصاعقة المصرية أحمد منسي، الذى استشهد خلال هجوم إرهابي على كمين "البرث" بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.