تجديد حبس عصابة سرقة «التكاتك» بالمطرية

أمرت نيابة المطرية تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" 15 يوما على ذمة التحقيق.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 90 جراما- سلاح أبيض "مطواة"- 2 هاتف محمول- مبلغ مالى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة.وتم بإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها بمكان إخفائهم، حيث أقروا بتصرفهم فيها بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" بمنطقة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية مُقابل التحصل على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات واتهموهم بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.