أحلام الجريتلي: محمد سامي مخرج «فلتة» (فيديو)

قالت الفنانة أحلام الجريتلي، إن المخرج محمد سامي واحد من المخرجين العظماء، واصفة إياه بـ"الفلتة"، مشيرة الى أنها ليست المرة الأولى التي تعمل معه عبر مسلسل "البرنس"، حيث سبقت لها المشاركة في مسلسل "الأسطورة" الذي أخرجه.وأضافت أحلام الجريتلي، خلال لقائها بفضائية "إكسترا نيوز"، أن المخرج محمد سامي هو الذي قام بترشيحها للمشاركة في مسلسل "البرنس"، حيث إنه يهتم دائما بكل التفاصيل الموجودة في العمل الذي يقدمه للمشاهد.وأكدت الفنانة القديرة، أن جميع صناع العمل قدموا أداء رائعًا، لافتة إلى أنهم بعد الانتهاء من التصوير لم يتخيلوا كمية الجحود التي كانت في المشاهد، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تصوير مسلسل "البرنس" قبل شهر رمضان بحوالي خمسة أيام، كما أن موقع التصوير كان يتم تعقيمه بشكل مستمر كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، سلوى عثمان، محمد مهران، ومحمد علاء وغيرهم، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف وإخراج محمد سامي.