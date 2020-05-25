ألمانيا تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 289 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني عن المعهد القول إن عدد الوفيات ارتفع إلى 8257 حالة وبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد منذ بدء انتشاره 178570 إصابة.