تامر حسنى: قدرت أخلى Akon يغنى عربى وSnoop Dogg يلبس جلابية

كشف الفنان تامر حسني عن أسباب مشاركته في دويتوهات مع مطربين أجانب، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من ذلك هو أن يجعل المطربين العالميين يغنون باللغة العربية وليس السعي وراء العالمية أو الشهرة.وأضاف تامر حسني، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين حمدي على قناة "ON": "قدرت أخلي Akon يغني بالعربي، وSnoop Dogg يلبس جلابية وقال سلام عليكم، مردفًا: "فضلت وراهم لحد ما نطقوا لغتي ومش هنفضل طول عمرنا إحنا اللي بنتأثر".وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك تبادل ثقافي بين الفنانين والمطربين، إذ إن البعض يعتقد أن صاحب الأغنية يختار مطربا أجنبيًا يغني معه بهدف الإنتاج، ولكن الهدف الفكر والثقافة هو الأساس.وأشعل الفنان تامر حسني مسرح الصوت والضوء بأغنية "ناسيني ليه"، في حفل أول يوم العيد، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذي تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.وحقق الحفل صدى واسعًا من قبل الجمهور، خاصة أن تامر حسني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدما الحفل "أونلاين" دعمًا للجمهور في ظل وضع الحظر والوباء الذي يمر به العالم وهو كورونا (كوفيد ـ 19).