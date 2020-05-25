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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عودة 80% من مصانع السيارات حول العالم للعمل

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:33 ص
مصانع السيارات
مصانع السيارات
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أفادت رابطة صناعة السيارات الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأن أكثر من 80% من مصانع السيارات في 13 دولة رئيسية مصنعة للسيارات استأنفت عملياتها على نحو محدود اعتبارا من منتصف شهر مايو في ظل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الرابطة أن مصانع السيارات في الولايات المتحدة و12 دولة أخرى مصنعة للسيارات بدأت استئناف إنتاجها، ولكن بشكل غير كامل منذ منتصف أبريل، ومن المتوقع أن تستأنف المزيد من خطوط الإنتاج عملها خلال الشهر الجاري.

وأفادت الرابطة:" تحتاج المصانع لبعض الوقت لاستئناف العمليات على نحو كامل والعودة لمستويات إنتاج ما قبل كورونا، في الوقت الذي يفضل فيه المستهلكون الإنفاق بشكل أقل وسط الوباء."

وارتفعت نسبة مصانع السيارات التي عادت للعمل يوم 19 من مايو إلى 84% أو 232 مصنعا من بين عدد المصانع البالغ عددها 278 مصنعا في البلاد المصنعة للسيارات من 29% قبل شهر في يوم 16 أبريل، وفقا للبيان.

وعادت المصانع في كوريا الجنوبية واليابان والصين وغيرها من بلاد شرق آسيا للعمل في منتصف أبريل، في حين استأنفت المصانع الأوروبية بما يشمل مصانع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا العمل في أواخر أبريل، وبدأت المصانع الأمريكية والهندية العمل في وقت مبكر من مايو الجاري، حسبما ذكر البيان.

وبالنسبة للشركات الكورية، فقد استأنفت جميع مصانع هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها العمل بمصانعهما الخارجية على مستوى محدود اعتبارا من الأسبوع الماضي، باستثناء مصنع كيا بالمكسيك.

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